Flamengo desiste de contratar zagueiro Lima

O clube não informou a razão do corte do jogador. "Como trata-se de um jogador de outro clube e, por força de sigilo médico, o clube reserva-se o direito de manter em caráter interno a razão do desaconselhamento", informou o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz.

O zagueiro foi anunciado na quinta-feira passada, dia 13, mas o Bétis, que detém os direitos do jogador, chegou a negar a transferência em seu site. Nesta semana, o clube espanhol confirmou a negociação, que acabou ficando incompleta com a decisão dos médicos do Flamengo.