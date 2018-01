Flamengo desiste de jogar a Florida Cup e fará pré-temporada no seu CT

A diretoria do Flamengo decidiu mudar os planos da equipe para a pré-temporada 2017. Nesta segunda-feira, o clube anunciou, através de nota oficial, que desistiu de participar da Florida Cup, torneio amistoso agendado para ser realizado em janeiro nos Estados Unidos.

O Flamengo explicou que a desistência da Florida Cup se deve a um conflito de datas, provocado pelo adiamento da rodada final do Campeonato Brasileiro em uma semana, para o último domingo, em razão da tragédia aérea da Chapecoense, ocorrida nas primeiras horas de 29 de novembro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que não poderá participar da Flórida Cup 2017. Devido ao trágico acidente com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, que deixou o mundo consternado e abalado, o Flamengo se viu obrigado a refazer o planejamento da próxima temporada devido ao adiamento da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro", anunciou.

Isso também levou ao adiamento do início das férias de 30 dias do elenco do Flamengo, que só pôde começar nesta segunda-feira. E a Florida Cup está agendada para o período entre 8 e 15 de janeiro - o time carioca tinha jogos previstos com Wolfsburg e Estudiantes para os dias 12 e 15. "Os atletas retornarão das férias apenas no dia 11 de janeiro, inviabilizando a participação na fase Challenge da competição, que ocorrerá dos dias 8 a 15 de janeiro", explicou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, o Flamengo decidiu que o elenco vai retornar das fériaS em 11 de janeiro. E a preparação para a próxima temporada será realizada no Ninho do Urubu. "A pré-temporada será realizada no novo módulo profissional do CT George Helal. O Flamengo agradece a organização da Flórida Cup pelo convite e espera que no futuro possa participar da competição", afirmou.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está classificado para a Copa Libertadores de 2017, ano em que também vai participar do Campeonato Carioca, da Copa da Primeira Liga e da Copa do Brasil. A estreia no Estadual ocorrerá no fim de semana dos dias 28 e 29 de janeiro, em casa, diante do Boavista.