Flamengo desiste de zagueiro O Flamengo desistiu nesta terça-feira de trazer o zagueiro Luciano, do Criciúma, para a disputa do Campeonato Carioca, por dois motivos: o prazo para inscrições de jogadores na Taça Rio se encerrou a diretoria rubro-negra não aceitou trocá-lo por empréstimo pelo meia Emerson, relevado nas categorias de base da Gávea, conforme exigência dos dirigentes sulistas. O mais curioso é que, durante todo dia, o site oficial do Criciúma informava que Luciano havia se desligado para acertar com o Flamengo. Até colocou declarações do zagueiro, agradecendo o carinho da torcida nos cinco anos em que defendeu a camisa amarela e preta. Mas a negociação não está totalmente encerrada. O Flamengo ainda o quer para a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.