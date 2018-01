Flamengo deve acertar com Celso Roth A diretoria do Flamengo está muito perto de acertar a contratação do técnico Celso Roth para a vaga de Cuca, demitido ao final do campeonato estadual. O treinador esteve reunido com dirigentes rubro-negros durante boa parte da manhã e início da tarde desta sexta-feira, e o aspecto salarial - que era o principal obstáculo para o acordo - foi equacionado, segundo informa o clube. Roth era o segundo nome na lista de preferências do Flamengo. Antes, o clube tentou Geninho, que trabalha no futebol árabe, mas não teve sucesso. A expectativa é de que Celso Roth seja anunciado ainda na tarde desta sexta-feira. O Flamengo estréia neste sábado no Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro, no Maracanã.