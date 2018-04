Flamengo deve apresentar Vágner Love nesta sexta-feira

Finalmente, o ponto final na arrastada novela Vagner Love foi colocado. O Flamengo se entendeu com o CSKA, clube russo que detém os direitos do atacante, e ele vestirá a camisa rubro-negra no primeiro semestre deste ano. A expectativa dos dirigentes é que o jogador seja apresentado nesta sexta-feira, na Gávea - para isso, basta a chegada de um documento timbrado da liberação.

Veja também:

Moreno espera ser o substituto de Love

Love acerta sua transferência para o Fla

Quem ganha com a transferência de Love?

Bate-Pronto: Palmeiras se livrou de um peso

"O CSKA realmente mandou um comunicado dizendo que aceita a negociação. Vamos apenas esperar a documentação oficial para anunciar", confirmou o vice-presidente de futebol Marcos Braz.

A meta da diretoria é formar uma dupla com o quilate da seleção brasileira. Para a disputa da Copa Libertadores, Vágner Love atuará ao lado de Adriano.

O salário de Love deverá girar em torno dos R$ 450 mil. É bem verdade que será pago em grande parte pelo novo patrocinador do Rubro-Negro. Somando-se ao de Adriano, são mais de R$ 1 milhão mensais apenas para a dupla de ataque.