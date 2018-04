Flamengo deve jogar com reservas na estreia do Carioca O torcedor do Flamengo que estiver contando os dias para ver a estreia do atual campeão brasileiro no Estadual precisa conter o entusiasmo. A equipe que receberá o Duque de Caxias, no próximo domingo, no Maracanã, não lembrará nem um pouco o time do fim do ano passado.