Flamengo deve multar atletas rebeldes Com o objetivo de manter a boa campanha no Campeonato Estadual, a diretoria do Flamengo deve punir os meias Fábio Baiano e Felipe além do volante Jorginho. O primeiro, recebeu o terceiro cartão amarelo, mas acabou sendo expulso infantilmente na vitória sobre o Madureira, na última rodada. Com isso, ele continua pendurado e pode voltar a desfalcar o Rubro-Negro. Já Felipe e Jorginho discutiram durante o primeiro tempo da partida e no vestiário. O técnico Evaristo de Macedo conversou com os dois e a vitória acabou apaziguando os ânimos. Os dirigentes não descartam a possibilidade de uma punição com multa. Com relação ao time, o treinador deve definir os substitutos dos jogadores suspensos, durante o treino desta sexta-feira. Além de Fábio Baiano, o zagueiro Fernando e os laterais Alessandro e Athirson também cumprem suspensão.