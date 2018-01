Flamengo deve reforçar meio-campo Os erros de defesa no jogo de domingo, com o Corinthians, tiraram a tranqüilidade do técnico Celso Roth. Na verdade, as falhas no setor já vinham sendo apresentadas em outras partidas. Ele ainda não sabe se vai fazer mudanças para o confronto com o Atlético Paranaense, na próxima rodada. Para Roth, o importante agora é reforçar o meio-de-campo, mais especificamente escalando dois volantes com pouca liberdade para ir ao ataque. Homenagem - Na quinta-feira, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) realiza solenidade para comemorar os 55 anos do Maracanã. E na programação já está confirmado que dois ex-jogadores rubro-negros terão os pés eternizados na "Calçada da Fama" do estádio: Andrade e Rondinelli. Andrade, atualmente trabalhando como auxiliar técnico no Flamengo, foi quatro vezes campeão brasileiro pela equipe, sempre atuando no Maracanã nas finais (no jogo de ida ou de volta). Rondinelli, o "Deus da Raça", ficou marcado pelo gol do título carioca que marcou em 1978, sobre o Vasco, quando a partida já estava com 42 minutos do segundo tempo. Além de Andrade e Rondinelli, Zico, Júnior e Zinho, entre outros, representam o Flamengo na "Calçada da Fama" do Maracanã.