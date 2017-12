Flamengo deve ter força máxima no clássico O Flamengo deve ter força máxima no clássico com o Vasco, domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Carioca. O zagueiro Fabiano Eller e o lateral-direito Rafael participaram normalmente do treino desta sexta-feira e praticamente garantiram a escalação no jogo. Em contrapartida, o goleiro Júlio César, com torcicolo, e o meia Felipe, com dores na coxa direita, foram poupados do coletivo. Eles, porém, não preocupam os médicos. "Não tem dúvida nenhuma de que vou jogar. Estou tranqüilo. Este problema não vai atrapalhar meus planos", disse Júlio César.