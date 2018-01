Flamengo deve ter menos desfalques O técnico do Flamengo, Zagallo, espera poder contar no segundo jogo da Mercosul com a volta de três dos quatro titulares ausentes na estréia da competição. A partida será disputada sábado, contra o San Lorenzo de Almagro, em Buenos Aires. O atacante Edílson, gripado, deverá atuar. O volante Leandro Ávila, que estava suspenso, tem sua escalação garantida. Impedido de jogar pelos médicos do clube, devido ao uso de medicamento que continha substância proibida pelo controle de dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o lateral-direito Alessandro é outro que jogará no sábado. Juan está com a seleção brasileira na Copa América e a sua volta depende da campanha brasileira. Nesta semana, Wálter Oaquim, vice de Futebol do Flamengo, irá a Europa para discutir a venda de jogadores - entre eles está o atacante Adriano, que tem proposta da Juventus, da Itália, e o zagueiro Juan, pretendido pela Lázio e pela Inter - e o convênio com a equipe italiana, Peruggia. Outro fator a ser tratado por Oaquim é a situação do meia Rodrigo Fabri. O Flamengo é dono de metade do passe do jogador, os outros 50% pertencem ao Real Madrid, da Espanha.