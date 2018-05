Flamengo deve ter Obina e Adriano até o fim da Libertadores

Dispensado pelo Palmeiras, após brigar com o zagueiro Maurício durante o jogo contra o Grêmio, no dia 18 de novembro, Obina está de volta ao Flamengo. E ele vai participar normalmente da pré-temporada do time, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O jogador terá de se apresentar em 5 de janeiro, junto com os companheiros, e deve disputar a Copa Libertadores de 2010.

A diretoria rubro-negra também informou que Adriano vai ficar na Gávea até o fim da competição continental, apesar da cobiça de vários times da Europa. "Se o Flamengo estiver na final de Libertadores, tenho certeza absoluta de que o Adriano estará nessa decisão", disse o vice-presidente de futebol do clube rubro-negro, Marcos Braz, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Por causa da Copa do Mundo, na África do Sul, a edição do próximo ano da Libertadores terá uma parada. Após as quartas de final, no dia 20 de maio, a competição será paralisada e só volta a ser jogada nas semifinais, em 28 de julho. A grande decisão está marcada para 18 de agosto.