Flamengo discute como quitar dívida com Ronaldinho

Depois da empolgante vitória sobre o Cruzeiro, que permite ao Flamengo manter vivo o sonho do título brasileiro, os dirigentes do clube deixaram a festa de lado e se sentaram com representantes da Traffic para tratar do contrato referente à exploração da imagem de Ronaldinho Gaúcho.

Em longa reunião, nesta segunda, no Rio, novos parâmetros para o acordo foram propostos pela empresa parceira do clube na contratação do astro. O vice-presidente jurídico rubro-negro, Rafael de Piro, se mostrou otimista quanto a uma resolução do problema ainda esta semana.

"Avançamos bem. As coisas estão caminhando, mais um pouquinho e tudo deve estar resolvido. É um contrato que envolve muitos valores, remunerações, propriedades do clube. Acredito que até o fim da semana esteja pronto", disse De Piro.

Depois que o novo compromisso for assinado, a Traffic promete quitar cerca de R$ 1,5 milhão que estão atrasados da parte que cabe à empresa. O Flamengo tem arcado com R$ 250 mil por mês.

O próximo compromisso do Fla é indigesto. O Coritiba, adversário do domingo, no Couto Pereira, tem histórico de goleadas e vitórias contundentes sobre os cariocas. O técnico Vanderlei Luxemburgo não terá o zagueiro Alex Silva, suspenso, mas Renato volta de gancho.