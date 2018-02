Flamengo dispensa Junior Baiano Depois de surpreender e contratar o técnico Joel Santana, a diretoria do Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira, a dispensa do zagueiro Junior Baiano. Apesar de estar desgastado com a torcida por conta de uma temporada ruim - fez alguns gols contra, sendo que o último deles na derrota de sábado para o Vasco - a saída do zagueiro chega a surpreender. Ele esteve pela manhã na Gávea, mas não conversou com os jornalistas. Disse apenas que seu procurador, o ex-jogador Aílton, deverá acertar os detalhes do rompimento do contrato ainda nesta segunda-feira. Além da saída de Junior Baiano, o vice-presidente de futebol do clube, Gerson Biscotti, pediu demissão nesta segunda. Hélio Paulo Ferraz deverá assumir o cargo.