Flamengo disputa vaga sem Petkovic O Flamengo não vai contar com um de seus principais jogadores nesta quarta-feira, na partida que vale uma vaga na decisão do título do primeiro turno do Estadual do Rio de Janeiro, às 20h30, no Maracanã. O meia Petkovic não se recuperou de uma contusão na coxa direita e o técnico Zagallo escalou Iranildo para substituí-lo. O treinador cobrou da equipe rubro-negra mais determinação e empenho durante as partidas. Ele frisou que se o time continuar não demostrando "raça" dentro do campo, dificilmente conseguirá vencer o rival. No ataque, a dúvida do treinador é sobre quem será o companheiro de Edílson. Zagallo pode manter o atacante Adriano ou escalar Roma, que não participou dos treinamentos esta semana, mas recuperou-se de uma contusão muscular.