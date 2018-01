Flamengo diz: não contratará medalhões O vice-presidente do Futebol do Flamengo, Kléber Leite, que assumiu há dois dias o cargo, afirmou que os torcedores não devem esperar a contratação de ?medalhões? para a temporada de 2006. O dirigente destacou que a má situação financeira do Rubro-Negro o impede, no momento, de pensar em negociar com jogadores de alto-nível. De acordo com o vice-presidente de Futebol, o Flamengo está há dois meses sem pagar salários, além de não ter depositado o 13.º salários dos atletas. Outra dificuldade do clube é que o repasse das verbas de patrocínio da Petrobrás estão suspensas. ?Não podemos fazer loucuras. Teremos dois meses difíceis para superar, dezembro e janeiro. O momento é o de tentar pagar as dívidas com os jogadores para depois pensarmos me contratações?, destacou o vice-presidente de Futebol. Até o momento, o Flamengo trouxe somente o meia Toró, ex-Fluminense.