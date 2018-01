Flamengo diz que não quer Romário O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, negou na noite desta terça-feira que o Flamengo tenha interesse em contratar o atacante Romário, do Vasco. Segundo o dirigente flamenguista, tudo o que vem sendo noticiado sobre a volta do jogador ao clube da Gávea é fruto de especulação e não é verdade. "Eu conversei com o Romário, mas foi para desfazermos alguns desentendimentos. Não falei em assunto de contratação". Santos Silva disse que Romário renovará o seu contrato com o Vasco, no final de novembro. Eurico Miranda, presidente do Vasco, também garantiu que o jogador não sairá do clube. "Se Romário não se aposentar, ele renovará seu contrato com o Vasco. Romário não vai atuar mais por nenhum outro clube, vai encerrar sua carreira no Vasco", disse o dirigente vascaíno.