Flamengo e Americano empatam: 3 a 3 O Flamengo voltou a jogar mal e ficou no empate com o Americano, por 3 a 3, neste sábado à noite, no estádio Godofredo Cruz, em Campos. Com o resultado, o Flamengo segue sem vencer no Torneio Rio-São Paulo e tem agora 2 pontos ganhos, o mesmo que o Americano. A partida foi marcada por lances violentos. Tanto que, o árbitro Samir Yarak expulsou dois jogadores durante o segundo tempo: o atacante Tuta, do Flamengo, e o zagueiro Marcelão, do Americano. O Americano abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo. O árbitro marcou um pênalti do zagueiro Fernando, que cortou a trajetória da bola com a mão. O meia Camilo cobrou e fez 1 a 0. Mesmo jogando mal, o Flamengo chegou ao empate, em pênalti sofrido por Fernando aos 27. O meia Juninho Paulista bateu e deixou tudo igual. Aos 36 minutos, Juninho Paulista cobrou uma falta no travessão e o goleiro Braz defendeu o rebote do atacante Andrezinho, impedindo o segundo gol do Flamengo. Sete minutos depois, o meia Wellington marcou um belo gol para o Americano, depois de driblar três jogadores adversários e chutar forte do meio da grande área. O Americano voltou para o segundo tempo com uma postura defensiva. Com isso, o Flamengo foi ao ataque e melhorou um pouco seu desempenho. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, o zagueiro Juan empatou novamente, de cabeça, aos 32 minutos. A virada flamenguista aconteceu aos 44 minutos. O atacante Andrezinho fez bela jogada e tocou para o atacante Roma, que havia substituído o lateral-direito Anderson, marcar 3 a 2. Os jogadores do Flamengo já davam como certa a vitória quando o meia Pelica arriscou um chute da entrada da grande área, pela esquerda, e marcou um belo gol, empatando mais uma vez a partida.