Flamengo e Botafogo empatam: 1 a 1 Em clássico de baixo nível técnico, Flamengo e Botafogo empataram em 1 a 1, ontem, no Maracanã, e praticamente ficaram sem chances de conquistar o segundo turno no Campeonato Carioca. As duas equipes, que já não vinham realizando uma boa campanha, voltaram a jogar mal ontem. Com esse resultado, a briga do título do returno fica restrita a Vasco, Fluminense e Americano. O primeiro tempo foi jogo de apenas um time: o Flamengo. Embora tenha tido dificuldades para criar a primeira oportunidade, o Rubro-Negro, a partir dos 26 minutos, pressionou o Botafogo e poderia ter construído um placar dilatado. Depois de duas boas chances, o Flamengo chegou ao gol aos 29 minutos com Roma. O atacante recebeu belo lançamento de Beto, e chutou forte de esquerda para abrir o placar. Antes do fim da primeira etapa, Flamengo poderia ter aumentado a vantagem em dois lances. Na volta para o segundo tempo, o Botafogo voltou um pouco melhor, demonstrando , pelo menos, disposição. A primeira chance, no entanto, foi do Flamengo que, com Edilson, perdeu o gol livre. Aos sete minutos, o Botafogo empatou em falha do goleiro Júlio Cesar. Serginho chutou de longe, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro. O Alvinegro continuou melhor durante os dez minutos seguintes mas, depois, o Flamengo reagiu e passou a pressionar novamente. Edilson chutou uma bola na trave na melhor oportunidade para estabelecer a vitória rubro-negra. Ainda pela quinta rodada do Carioca, o Bangu venceu o Olaria por 2 a 0 na Rua Bariri. Em Edson Passos, o América ganhou do Friburguense por 2 a 1.