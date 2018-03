Flamengo é campeão com três gols de Jean Diante de 80 mil pessoas, o Flamengo conquistou seu 28º título do Campeonato Carioca, ao vencer, de virada, por 3 a 1, a segunda partida decisiva contra o Vasco, neste domingo à tarde, no Maracanã. Como já havia vencido o primeiro confronto por 2 a 1, um simples empate já tornava o rubro-negro campeão. Um gol de cabeça, em posição irregular, do atacante Valdir, não marcada pelo árbitro Edilson Soares da Silva, aos 2 minutos do primeiro tempo, colocou o Vasco em vantagem e desestabilizou o adversário. Como precisava vencer por uma diferença de pelo menos um gol, para levar a decisão à disputa por pênaltis, os vascaínos aproveitaram o momento e conseguiram dominar o meio-de-campo. O meia Felipe, considerado o principal jogador do Rubro-Negro, sofreu uma eficiente marcação individual do volante Coutinho e pouco criou. Melhor armado em campo, o Vasco não conseguiu armar jogadas ofensivas e finalizá-las com êxito. A apatia do Flamengo irritou seus torcedores que, aos 41 minutos, começaram a gritar: "queremos raça". A cobrança dos torcedores surtiu efeito e, aos 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo empatou a partida. O meia Róbson fez uma bela jogada individual e tocou a bola para Jean, que livre de marcação chutou no canto esquerdo do goleiro Fábio. Após o gol foi a vez dos jogadores do Vasco perderem o controle e aos 9 minutos Coutinho fez uma violenta falta em Felipe e terminou sendo expulso. Sem Coutinho, a marcação do meia ficou sob a responsabilidade de Rodrigo Souto e o Vasco passou a ceder mais espaços ao Flamengo. O Flamengo aproveitou o bom momento para construir sua vitória e o atacante Jean foi o grande responsável pelo título ao marcar mais dois gols, aos 28 minutos e 32 minutos. Os gols deflagraram uma série de episódios de violência dentro do campo. Os jogadores passaram a se agredir verbal e fisicamente. Uma troca de empurrões fez com que, em um intervalo de cinco minutos, o árbitro expulsasse cinco atletas. Pelo Vasco, que terminou a partida com o limite mínimo de jogadores em campo permitido pelo regulamento, sete, Valdir, o lateral-esquerdo Víctor Boleta e o volante Igor. Já o Flamengo perdeu Felipe e o zagueiro Henrique. E, nos últimos minutos da partida, a torcida do Flamengo que pediu "raça" no final do primeiro tempo, terminou a segunda etapa festejando aos gritos de "olé" a cada toque que os jogadores rubro-negros davam na bola.