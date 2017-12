Flamengo e CRB-AL empatam por 4 a 4 Nem mesmo os três gols do jovem Diogo, que estreava no time profissional, conseguiu dar a vitória ao Flamengo na primeira rodada da Copa do Brasil. O time carioca apenas empatou nesta quarta-feira com o CRB de Alagoas, por 4 a 4, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O meia Felipe voltou a ser destaque, armando as principais jogadas de ataque. Com o resultado, um simples empate por 0 a 0, na partida de volta, garante a classificação do Flamengo à próxima fase. O Flamengo começou disposto a marcar seu gol o mais rápido possível. Logo no início, o atacante Andrezinho recebeu dentro da área e chutou para defesa do goleiro Marconi. O CRB respondeu em cobrança de falta. O volante Anderson cobrou, a bola desviou em Da Silva, enganando Júlio César. O Rubro-Negro não sentiu o gol e passou a buscar o empate. O meia Felipe comandava o meio-de-campo do Flamengo. Apesar de bem marcado, ele procurava organizar os ataques da equipe carioca. Em um chute seu, quase conseguiu seu gol. Aos 25 minutos, o meia Ibson sofreu pênalti, mas o árbitro Antonio Hora Filho não marcou. Aos 37, porém, Felipe tocou para Andrezinho empatar a partida. No segundo tempo, logo aos 43 segundos, Andrezinho tocou para o atacante Diogo virar o marcador. Aos 11 minutos, o lateral-esquerdo Roger cruzou e, novamente Diogo, tocou para o fundo da rede. Quando tudo indicava uma vitória fácil do Flamengo, o zagueiro Júnior Baiano saiu jogando errado e Leandrinho descontou. Aos 31, a zaga carioca voltou a falhar e Marcinho deixou tudo igual mais uma vez. No ataque seguinte, o mesmo Marcinho, colocou o CRB em vantagem no placar, mas Felipe garantiu o empate ao fazer linda jogada individual e passar para Diogo dar números finais ao jogo.