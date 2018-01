Flamengo e Cruzeiro ficam no 1 a 1 Na estréia de dois campeões brasileiros, Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio do Maracanã, no Rio, pela 1.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram de Fred, para o time mineiro, e Júnior Baiano (que inclusive deu "uma banana" para a torcida), para os cariocas.