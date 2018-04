Flamengo e Cruzeiro repetem decisão de 2003 na Copa do Brasil

Flamengo e Cruzeiro são os finalistas da Copa do Brasil e vão reeditar a decisão do torneio de 2003. Na semifinal carioca, o Flamengo fez um 1 a 0 sobre o Botafogo e avançou em um jogo travado e com poucas chances, a exemplo partida de ida, que terminou 0 a 0. Em Minas, diante de um público de mais de 50 mil pessoas, o Cruzeiro devolveu o placar de 1 a 0 da ida no tempo normal e venceu nos pênaltis por 3 a 2 – o Grêmio acertou duas cobranças na trave. O primeiro jogo da final será no dia 7 de setembro. O sorteio dos mandos de campo será feito nesta quinta-feira na sede da CBF.

No Rio, o gol do Flamengo foi marcado por Diego, aos 25 minutos da etapa final. O destaque foi o lance genial do colombiano Berrío, que deu com drible da vaca de letra em Vitor Luís antes de cruzar para o meia bater de primeira.

O clássico carioca teve problemas com os torcedores. Uma confusão antes do início da partida terminou com vandalismo em um dos portões do Maracanã. Uma das catracas eletrônicas foi destruída e grades foram quebradas. A Polícia Militar usou bombas de gás e gás de pimenta. O tumulto envolveu flamenguitas que, mesmo com ingressos, estavam com dificuldades para entrar.

Em Minas, o Cruzeiro conseguiu dar o troco da eliminação do ano passado, quando caiu diante do Grêmio. O Cruzeiro foi melhor, dominou a partida, mas não conseguiu criar muitas chances. O Grêmio não reeditou as boas atuações do Brasileirão. Hudson fez o gol na vitória mineira. Nos pênaltis, Luan errou a quinta cobrança e Thiago Neves colocou o time na decisão.

Agora, no reencontro na decisão da Copa do Brasil depois de 14 anos, o Flamengo busca se vingar do Cruzeiro. À época, os mineiros ficaram com o título com uma vitória por 3 a 1, no Mineirão, com gols de Deivid, Aristizábal e Luisão. No jogo de ida, no Maracanã, os times haviam ficado no empate por 1 a 1.