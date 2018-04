Flamengo e Fluminense decidem vaga na Sul-Americana

O clima é tenso para o confronto entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. As duas equipes têm campanhas sofríveis no Campeonato Brasileiro. E no time rubro-negro o ambiente piorou com declarações do atacante Adriano. Ele chegou atrasado ao treino desta terça, acusou dor na coxa direita com apenas 15 minutos de atividade e criticou o clube por vender jogadores importantes do elenco.

No primeiro jogo, os tricolores, mesmo atuando com reservas, seguraram o 0 a 0 e, como têm a condição de visitante, avançam com empate com gols. Os rubro-negros precisam da vitória.

O discurso de ambos é oposto ao que precedeu o primeiro duelo, quando o Brasileirão era o foco das atenções. Mas a necessidade de uma vitória para aliviar as pressões, em qualquer competição que seja, fez os treinadores optarem por lançar os titulares disponíveis.

No Flamengo, Andrade vai contar com o retorno de alguns titulares. Um alívio para quem teve de lidar com nove ausências na última rodada do Brasileirão. O meia Petkovic, recuperado de uma contusão, volta à equipe, assim como o zagueiro Fabrício. Emerson treinou sem restrições e confirmou escalação.

No Fluminense, Renato mantém mistério acerca do esquema tático. Ele treinou a equipe nesta terça no 4-3-3 - com Kieza, Maicon e Roni formando o trio ofensivo - e no 4-4-2 - com o volante Diogo no lugar de Maicon.