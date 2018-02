Flamengo e Fluminense prometem clássico ofensivo Protagonista de um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, em situação delicada. Quem perder estará praticamente se despedindo da Taça Rio. Um empate também será muito ruim. Como só a vitória interessa, os dois treinadores estão prometendo um jogo bastante ofensivo. No Flamengo, Ney Franco admite escalar Leonardo, atacante reserva, destaque nas partidas em que o time atuou com os suplentes para poupar os titulares do desgaste da Taça Libertadores de América. Ele pode barrar Roni. ?Precisamos fazer gols e sair do Maracanã com os três pontos, a fim de prosseguir na luta para vencer o segundo turno e evitar uma final?, disse o treinador. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e já assegurou participação numa eventual final. ?Se eu entrar, quero deixar minha marca?, afirmou Leonardo. O lateral-esquerdo Juan, contundido, pode desfalcar a equipe. Se não tiver condições de jogo, deve dar a vez a Renato, já acostumado a atuar no setor. Para se ver livre de uma nova crise nas Laranjeiras, o Fluminense vai com tudo em busca da vitória. É o que garante o técnico Joel Santana, ciente de que outro resultado ruim pode começar a por em xeque seu trabalho no clube. Ele ainda não sabe se vai escalar o meia Carlos Alberto, muito criticado nos últimos jogos e que pode ser substituído por David. ?Não adianta desespero. O Fluminense tem condições de vencer e assim iniciar uma reação na competição?, declarou Joel. Para o atacante André Dias, o clássico vai ser caracterizado pelo nervosismo das duas equipes, que não estão bem no segundo turno. Ele, no entanto, prevê uma partida bem disputada. ?Vai vencer quem errar menos, o jogo será decidido nos detalhes.? FLUMINENSE x FLAMENGO Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luís Alberto e Ivan; Fabinho, Romeu, Cícero e Carlos Alberto (David); Alex Dias e Soares. Técnico: Joel Santana. Flamengo - Bruno; Luisinho, Irineu, Ronaldo Angelim e Juan (Renato); Paulinho, Renato, Renato Augusto e Juninho Paulista; Souza e Roni (Leonardo). Técnico: Ney Franco. Árbitro - Djalma Beltrami. Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.