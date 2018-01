Flamengo e Goiás empatam por 1 a 1 no Rio O Goiás chegou a 16ª partida sem derrota no Campeonato Brasileiro ao empatar neste domingo com o Flamengo, por 1 a 1, no Maracanã. O jogo teve como destaque o meia Felipe, da equipe rubro-negra. Ele organizou todos os lances de perigo de seu time, deu arrancadas, dribles vistosos e participou diretamente do gol do Flamengo. Também recebeu marcação implacável do Goiás - o meia sofreu mais de dez faltas no jogo. Apesar do show à parte de Felipe, o Flamengo não conseguiu superar o forte bloqueio defensivo do Goiás, que veio ao Rio para atuar nos contra-ataques e tentar manter a série invicta de partidas no returno da competição. Foi num desses lances que Araújo abriu o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo, num chute de perna esquerda, da entrada da área. Aliás, o atacante foi o melhor do Goiás e por pouco não levou seu time à vitória. Depois do gol, o visitante passou a sofrer forte pressão do Flamengo. Até o gol de empate, aos 37 minutos da primeira etapa, o Rubro-Negro criou seis oportunidades de gol. Em três delas, o goleiro Rodrigo Calaça fez boas defesas. Mas não pôde deter o chute cruzado de André Gomes, após passe preciso de Felipe, que se aproveitou da distração do Goiás e cobrou com rapidez falta na intermediária. No segundo tempo, o ritmo da partida caiu. Ainda assim, o Flamengo continuou melhor, com Felipe tentando levar o time à frente. O Goiás reforçou a marcação no meio e manteve o esquema: jogar na base dos contra-ataques. Araújo poderia ter feito outro gol no final, quando recebeu lançamento de Esquerdinha. Em vez de conduzir a bola para a área, parou e permitiu que a defesa do Flamengo se reorganizasse.