Flamengo é goleado na Copa Mercosul O Flamengo atuou mal e foi goleado por 4 a 1 pelo Nacional, pela Copa Mercosul, nesta terça-feira à noite, em Montevidéu. O péssimo resultado não complicou a classificação da equipe brasileira, que permaneceu com nove pontos na tabela de classificação do grupo B, à próxima fase da competição. O Nacional totalizou seis. A liderança do grupo B não deu a tranqüilidade necessária para os jogadores do Flamengo entrarem em campo e realizarem uma boa partida. O Rubro-Negro criou a primeira oportunidade de gol do primeiro tempo, aos 6 minutos, em um chute do atacante Edílson, defendido pelo goleiro Munúa. A defesa flamengista cometeu alguns erros primários e, aos 13 minutos, o time foi castigado pela inexperiência do zagueiro André Bahia, que cometeu um pênalti desnecessário no atacante Richard Morales. O meia Gutierrez cobrou e inaugurou o marcador, um minuto depois. O gol não abateu a equipe brasileira e, aos 24 minutos, depois de um belo passe do meia Petkovic, o atacante Reinaldo entrou pela esquerda e chutou forte de direita igualando o marcador. No segundo tempo, a defesa do Flamengo voltou a cometer os mesmos erros da primeira etapa. Depois de Richard Morales desperdiçar três oportunidades de gol, Gutierrez aproveitou nova falha da zaga, marcou novamente e ampliou o placar para o Nacional, aos 8 minutos. A vantagem no placar estimulou os jogadores do Nacional. Depois de um lançamento do meia Coelho, aos 29 minutos, Richard Morales, pela esquerda, driblou o goleiro Júlio César e marcou o terceiro gol. A goleada uruguaia foi assegurada pelo meia Cardozo, que dominou a bola livre de marcação, dentro da área, depois de um escanteio, e tocou por cobertura, aos 36 minutos.