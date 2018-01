Flamengo é líder isolado da Série A-2 O Flamengo assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-2 ao golear o Sãocarlense por 5 a 0, neste domingo à tarde, em Guarulhos. O líder tem 14 pontos, dois a mais que o Marília que ficou na segunda posição ao empatar c om o São José, em 1 a 1. O Flamengo não teve dificuldade para superar o Sãocarlense, com gols de Didi, André Pinto, Tobias e Henrique, contra. Em São José dos Campos, o Marília segurou o empate com o São José, mesmo tendo 10 jogadores em campo desde o primeiro tempo, quando Alemão foi expulso. O estreante atacante Esídio, agora chamado de Edu, abriu o placar para o MAC, que sofreu o empate com aos 40 minutos do segundo tempo, com Renato Santiago. O Marília ainda teve o veterano Palhinha expulso no final do jogo. Outro destaque da rodada foi o Olímpia que goleou a Paraguaçuense, por 4 a 0. Em Sorocaba, o São Bento conseguiu sua primeira vitória ao superar o Nacional, por 1 a 0. O Bragantino perdeu a chance de encostar nos líderes ao empatar com o Mirassol , em zero a zero. Pela manhã, a Francana goleou o Rio Preto, por 5 a 2. Na sexta-feira foram realizados dois jogos: o lanterna Araçatuba, ainda sem somar ponto, perdeu para o Atlético Sorocaba, por 2 a 1, enquanto o Comercial goleou o Bandeirante por 5 a 1. Resultados:Comercial 5 x 1 Bandeirante, Araçatuba 1 x 2 Atlético Sorocaba, Bragantino 0 x 0 Mirassol, Flamengo 5 x 0 Sãocarlense, Francana 5 x 2 Rio Preto, Olímpia 4 x 0 Paraguaçuense, São Bento 1 x 0 Nacional e São José 1 x 1 Marília. Classificação : 1) Flamengo: 14 pontos 2) Marília : 12 3) Bandeirante e Bragantino: 10 5) Francana e Rio Preto: 9 7) Sãocarlense e Comercial: 8 9) Sorocaba, Paraguaçuense, São Bento e Mirassol: 7 13) Olímpia, Nacional e São José: 6 16)Araçatuba: 0