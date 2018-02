Flamengo e Madureira decidem o título da Taça Guanabara O Flamengo precisa ganhar por uma diferença mínima de dois gols, nesta quarta-feira, para conquistar pela 17ª vez o título da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida, às 21h45, no Maracanã, promete ser tensa. O Madureira venceu o primeiro jogo da final, por 1 a 0, e pode ser campeão, o que seria um feito inédito, com um simples empate - se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O clima esquentou fora de campo, com declarações dos dirigentes das duas equipes. O presidente do Madureira, Elias Duba, comparou o do Flamengo, Marcio Braga, ao deputado federal Clodovil Hernandez (PTC-SP), sem explicar o que queria dizer com isso. A resposta do dirigente flamenguista veio rápida. ?Eu me sinto lisonjeado. O Clodovil é um homem inteligente, educado, fino. Se quis falar de algum outro aspecto do deputado ou de quem quer que seja, não me interessa, seria uma agressão gratuita. O presidente do Madureira é um ilustre desconhecido?, rebateu Marcio Braga. Toda a diretoria do Flamengo acompanhou o treino desta terça-feira no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio. Houve uma longa preleção para os atletas e o tom foi de cobrança. O clube quer o título nesta quarta-feira, para poder relaxar na Taça Rio, o segundo turno do campeonato, e dar prioridade à Copa Libertadores da América nas próximas semanas - o campeão da Taça Guanabara já garante vaga na decisão do título estadual. ?A torcida verá um Flamengo diferente, ciente de sua responsabilidade. Luta não vai faltar?, afirmou o técnico Ney Franco. Ele decidiu escalar o zagueiro Ronaldo Angelim no lugar de Moisés, expulso na última partida. No mais, manteve a equipe. Já o Madureira também disputa um jogo vital. Com um bom resultado, assegura participação na grande final do Campeonato Carioca. Se deixar o Maracanã sem a Taça Guanabara, vai ter de se recuperar logo: no domingo, enfrenta o Vasco, em São Januário, pela primeira rodada da Taça Rio e, na seqüência, joga com o América fora de casa. ?Agora, todo cuidado é pouco. O jogo requer muita atenção, o Flamengo vai vir com um volume muito maior e não podemos vacilar?, disse o técnico Alfredo Sampaio, que mantém o Madureira como único invicto do Campeonato Carioca. O Madureira não poderá escalar o ataque titular: Valdir Papel, contundido, e Marcelo, expulso no domingo, vão dar lugar a Fábio Júnior e Assumpção. ?Perdemos em entrosamento, é claro, mas os dois têm velocidade?, elogiou Alfredo Sampaio. Flamengo x Madureira Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Irineu, Ronaldo Angelim e Juan; Paulinho, Claiton, Renato e Renato Augusto; Roni e Souza. Técnico: Ney Franco. Madureira - Éverton; Claudemir, Odvan, Léo Fortunato e Amarildo; André Paulino, Djair, Maicon e Zé Augusto; Fábio Júnior e Assumpção. Técnico: Alfredo Sampaio. Árbitro - Marcelo de Lima Henrique. Horário - 21h45. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.