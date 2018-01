Flamengo é o novo líder da Série A-2 O Flamengo de Guarulhos assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 ao surpreender o Bandeirante, em Birigui, por 2 a 0, neste domingo cedo, na abertura da quinta rodada da competição. Os gols do líder, agora com 11 pontos, foram marcados por Didi e André Pinto, ambos no segundo tempo. O Bandeirante continua com 10 pontos. Ainda pela manhã foram realizados outros três jogos. Um dos mais movimentados aconteceu em São José do Rio Preto, no empate por 2 a 2 entre Rio Preto e Bragantino. Os dois times ocupam a terceira posição com nove pontos ganhos. A Paraguaçuense (7) se reabilitou ao vencer a Francana (6), por 1 a 0, em Paraguaçu Paulista. Em Mirassol, um empate justo entre Mirassol (6) e São Bento (4)que não saíram do zero a zero. A rodada foi iniciada sábado à tarde, na capital, com a vitória do Nacional sobre o São José, por 2 a 1. Agora à tarde acontecem três jogos: Marília X Comercial, Sorocaba X Olímpia e Sãocarlense X Araçatuba.