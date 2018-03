Flamengo é obrigado a treinar à noite A iluminação ruim do Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, obrigou o Flamengo a treinar nesta sexta-feira no horário da partida deste domingo contra o Santos, às 18h10, para os atletas se acostumarem ao local. No Campeonato Brasileiro, esta será a primeira vez que o Rubro-Negro atuará à noite neste campo. O problema no Luso-Brasileiro, que deverá prejudicar muito mais ao Santos, é a distância das torres de iluminação do campo. O total de seis torres, com 15 refletores cada, seria suficiente para iluminar o gramado, mas a altura em que foram instaladas provocou a perda de intensidade das lâmpadas. Durante o treino desta sexta, os jogadores não se queixaram da iluminação, mas o desconforto com o local foi evidente. Santos e Flamengo serão as primeiras equipes que atuarão à noite no Luso-Brasileiro. O estádio da Ilha do Governador foi reformado para receber partidas do Flamengo e Botafogo durante o Brasileiro. Até o momento, somente o Alvinegro atuou no local, quando venceu o Corinthians, por 3 a 1, pela segunda rodada.