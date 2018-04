Flamengo é recebido com festa em Maceió e Ronaldinho celebra apoio

MACEIÓ - A delegação do Flamengo chegou no início da madrugada desta terça-feira a Maceió, onde o time estreará na Copa do Brasil nesta quarta, contra o Murici, atual campeão alagoano, no Estádio Rei Pelé. De acordo com o clube carioca, mais de 500 torcedores foram recepcionar os jogadores no Aeroporto Zumbi dos Palmares e fizeram grande festa.

A recepção contou com bandeiras e até com dois foguetórios. Nome mais festejado pelos torcedores locais, Ronaldinho Gaúcho comemorou, horas antes de chegar a Maceió, o calor humano que receberia dos flamenguistas no Nordeste.

"Não tenho noção. Os companheiros comentam que é uma grande festa. É completamente diferente do que (acontece) na Europa. É bom saber que vamos chegar lá e receber carinho. Será uma grande festa. Ficamos felizes por ter fora de campo o apoio do torcedor", ressaltou o craque, que enalteceu o desejo de conquistar títulos em sua primeira temporada pelo Flamengo. E a Copa do Brasil é o principal objetivo do time neste primeiro semestre do ano.

"É um momento maravilhoso da minha carreira. Voltei ao Brasil para conquistar títulos que ainda não conquistei. Estou muito motivado. Nem interessa com quem vamos jogar", enfatizou Ronaldinho.