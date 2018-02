Flamengo e Santo André decidem título O Santo André reconheceu nesta terça-feira suas limitações, disse respeitar o Flamengo, mas mandou um recado: veio ao Rio para ser campeão da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h40. O bom ambiente no time paulista é um fator a mais de motivação para superar a equipe rubro-negra, que não terá no meio-de-campo o experiente Zinho, com dores no tornozelo direito. Durante o treino recreativo nesta terça-feira no campo do Fluminense, nas Laranjeiras, a descontração era visível em todos os jogadores do Santo André. Os jogadores entraram em campo de mãos dadas, em alusão ao espírito de grupo da equipe, e até brincaram posando para a foto de campeão. No Flamengo, o técnico Abel Braga não revelou quem atuará no lugar de Zinho, mas a tendência é a de que Robson seja escalado. O lateral-esquerdo Athirson também está na disputa da vaga e pode ser improvisado no setor. Para tentar se beneficiar das boas atuações do meia Felipe, Abel Braga voltou a escalá-lo no ataque. O treinador lembrou que os melhores desempenhos do atleta este ano foi jogando no setor. "Perdi o drible, a espontaneidade e o fato de o Felipe prender a bola no ataque", disse o técnico do Flamengo. "Com ele lá na frente, espero conseguir fazer com que a bola fique mais no setor ofensivo."