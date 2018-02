Flamengo é só mistério no Palestra O Flamengo optou pelo mistério em relação à escalação do seu principal jogador, o meia Felipe, para o confronto contra o Santo André nesta quarta-feira, às 21h45, no Palestra Itália, na primeira partida da final da Copa do Brasil. O atleta sentiu dores musculares na coxa esquerda, após o treino de segunda-feira, quando treinou finalizações e não participou do coletivo desta terça, realizado na Gávea. Enquanto o técnico do Flamengo, Abel Braga, mostrou preocupação e colocou em dúvida a participação de Felipe, o meia e o médico Walter Martins afirmaram o contrário. "Se o Abel me escalar, claro que vou jogar. Eu poderia até ter treinado hoje e apenas fui poupado", declarou Felipe. O médico do Flamengo ratificou as palavras do jogador. "Os dois não são dúvidas. O próprio Felipe disse para vocês (jornalistas)", ressaltou Martins, referindo-se também à contusão do volante Douglas Silva, que ainda sente dores na coxa direita. Perguntado sobre a desconfiança de Abel Braga em relação a sua participação no jogo desta quarta, Felipe resumiu: "Abel está nervoso, porque são muitas coisas que acontecem e também por ser uma final de Copa do Brasil". E o retrospecto do Flamengo sem o meia nesta temporada é ruim, porque ainda não venceu. Para complicar ainda mais a situação do treinador, o experiente meia Zinho não tem condições de atuar. "Gostoso seria se tivéssemos o Zinho e o Felipe. Fazer o quê? Paciência, só não vou dar um tiro na minha cabeça", disse Abel Braga. O treinador ainda tem uma dúvida no ataque. A tendência é a de que atue Negreiros, recuperado de contusão, mas Diogo também tem chances de ser escalado. O mistério quanto a participação de Felipe no confronto desta quarta afetou o elenco. Após o treino de terça, o semblante dos jogadores era de preocupação e o meia Ibson resumiu o pensamento do elenco. "Só ficamos sabendo hoje da contusão. O técnico nos contou que ele não participaria do coletivo", revelou Ibson. "Assusta, até porque o Felipe é um jogador que decide as partidas e pode ser um desfalque importante". Quanto ao time do Santo André, para o zagueiro Fabiano Eller a jogada aérea é a principal virtude do time paulista e frisou que a defesa rubro-negra tem de ficar atenta ao atacante Sandro Gaúcho. E, para vencer o adversário, o atacante Jean, do Flamengo, quer quebrar um jejum de 11 partidas sem marcar gols. O último ocorreu na vitória, por 3 a 0, sobre o Vasco no Campeonato Carioca. "Vencer um time paulista sempre é bom, carioca adora. Quando atuo lá, sempre somos ofendidos", contou Jean, brincando que não teria coragem de pronunciar as agressões verbais sofridas.