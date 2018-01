Flamengo é surpreendido pelo Ceará O Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Ceará, pela oitavas-de-final da Copa do Brasil, em jogo disputado nesta quarta-feira à noite em Campo Grande (MS), para onde o clube carioca quis levar o jogo. A segunda partida será disputada na quarta-feira, em Fortaleza, e o Ceará poderá ser derrotado por até um gol de diferença para garantir a passagem para a próxima fase da competição. O confronto expôs novamente a fragilidade do Flamengo. Sintoma maior da falta de qualidade da equipe foram as oportunidades de gol ´criadas´ no primeiro tempo: nesta etapa, o Flamengo produziu três chances de muito perigo contra o próprio gol de Diego. Numa delas, Júnior Baiano obrigou o goleiro de seu time a se esforçar para fazer grande defesa e evitar o gol contra. Em outro lance, Da Silva tentou cortar um cruzamento, errou no chute e a bola já ia encobrindo Diego, quando ele deu um salto para espalmá-la. O lateral Ricardo Lopes foi o protagonista do outro lance incrível contra a própria meta. De cabeça, sem marcação, jogou a bola para escanteio, mas ela passou rente a trave. Diego assistiu a tudo sem reação. Enquanto o Flamengo errava, o Ceará cumpria seu papel. Aos 36 do primeiro tempo, Vanderlei aproveitou falta cobrada por Jamur e tocou rasteiro para abrir o placar. No segundo tempo, o Flamengo tentou o gol, agora chutando contra a outra baliza. André Santos quase empatou e Obina também esteve por marcar. Mas, num contra-ataque, Jamur cruzou da direita e Barata completou: 2 a 0 Ceará, aos 46 da etapa final.