Flamengo e Taubaté vencem na Série A2 O Flamengo de Guarulhos conseguiu em casa uma vitória importante por 1 a 0 sobre a Internacional, nesta quarta-feira à tarde, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O resultado deixou o Flamengo com 13 pontos no Grupo 2, quatro atrás da líder Inter, que tem um jogo a mais - 9 a 8. Mas o jogo foi equilibrado. Marcinho, de cabeça, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Esta foi a segunda derrota seguida da Inter, que sábado perdera em Limeira para o Taubaté por 2 a 1. Antes disso, era o único time invicto na competição. Pelo mesmo grupo, em casa, o Taubaté chegou aos 15 pontos, ao vencer a Matonense por 2 a 1. Os gols saíram no segundo tempo. Abraão, de cabeça, fez para o time da casa, enquanto Rogério Gaúcho, também de cabeça, empatou para o visitante. O gol da vitória foi marcado por Floriano aos 44 minutos. Na capital, o jogo entre Nacional e São José foi interrompido por causa da chuva, aos 21 minutos do primeiro tempo. Um novo jogo foi marcado para esta quinta-feira, às 15 horas, no Estádio Nicolau Alayon. A rodada será completada à noite com cinco jogos.