Flamengo e Vasco decidem título A rivalidade entre Vasco e Flamengo terá mais um capítulo na tarde deste sábado. Em pleno sábado de carnaval, a partir das 16 horas, no Maracanã, as duas equipes podem decidir quem será o campeão da Taça Guanabara. Para isso, basta que um deles vença o jogo. Caso dê empate, o Americano entra na briga para ser o campeão, pois ainda faz dois jogos (América e Friburguense). O clássico conta ainda com um tempero a mais. O Vasco tem dois ex-jogadores do Flamengo, Petkovic e Marcelinho. E o Flamengo, por sua vez, tem um ex-jogador do Vasco, Felipe. Esta será a primeira vez que eles se enfrentam nas atuais condições. Marcelinho foi revelado nas divisões de base do Flamengo. Campeão brasileiro em 1992 pelo clube, ainda como reserva, ele descarta a possibilidade de não comemorar caso marque um gol na partida. "Eu não sou maluco de não fazer isso. Independentemente do adversário, eu comemoro", afirmou o jogador, que guarda uma certa mágoa da ex-equipe. Já Petkovic, companheiro de Marcelinho no meio-de-campo do Vasco, tem uma história mais recente no Flamengo. Ele foi o autor do gol decisivo que deu o título de campeão estadual, em 2001, para o Rubro-Negro. Sem contar a empatia que tem com os torcedores do time da Gávea. O caso de Felipe não é muito diferente ao de Petkovic. Quando ainda atuava pelo Vasco, ele foi perguntado sobre quais as duas coisas que mais odiava na vida. Sem titubear, respondeu: "O Flamengo e a torcida do Flamengo". Hoje, o jogador diz estar mais amadurecido e muda de assunto quando questionado sobre seu vínculo com o ex-clube. "Tem que parar com isso. Sou profissional e é o Flamengo quem me paga. Vai que a gente perde. Aí, vão dizer que o culpado fui eu", disse. Para esta partida, o técnico Evaristo de Macedo não poderá contar com o zagueiro André Bahia, suspenso. André Dias será o substituto. O volante Jorginho, que estava barrado, retorna ao time do Flamengo. Assim, Fabiano Cabral fica no banco de reservas. No Vasco, o técnico Antônio Lopes vai poder escalar o atacante Marques. Ele está recuperado de uma contusão no ombro e reforça a equipe. Outros jogos - A rodada do Carioca neste sábado ainda terá América x Americano, Bangu x Olaria, Cabofriense x Fluminense e Madureira x Volta Redonda.