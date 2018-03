Flamengo e Vasco empatam sem gols Em um clássico que não valia nada, Flamengo e Vasco protanogizaram um jogo medíocre e empataram sem gols, neste domingo, no Maracanã, no encerramento do segundo turno do Campeonato Carioca. Ambas as equipes atuaram com formação reserva, o que explica as suas péssimas atuações. No próximo domingo, os times começam a decidir a competição - o Vasco tem a vantagem de empate na duas partidas para se tornar campeão. Menos de 10 mil pessoas assistiram ao jogo e devem ter se arrependido de ter ido ao estádio. Além de enfrentarem a chuva, eles tiveram de ver os chutes bizarros dos volantes Nasa, do Vasco, e Jorginho, do Flamengo. O Rubro-Negro tinha em seu meio-de-campo mais três jogadores com a mesma característica de Jorginho: marcação forte. O Vasco, por sua vez, também apresentava pouca criatividade, por causa da falta de qualidade do futebol de Léo Lima e Zada. Assim, os atacantes de ambos os times eram meros espectadores da partida. O momentos de emoção eram proporcionados pela dupla de zaga rubro-negra, totalmente atrapalhada. No segundo tempo, o técnico Zagallo aproveitou para lançar dois jogadores dos juniores do Flamengo. O meia Nélio, de apenas 17 anos, demonstrou desenvoltura, com dribles e toques rápidos. O único lance de perigo foi um chute forte de Adriano, que o goleiro Fábio defendeu. Todos pareciam mais interessados em esperar a primeira partida da decisão. Trófeu - No final da partida, os jogadores do Vasco, titulares e reservas, receberam a Taça Rio pela conquista do segundo turno do Campeonato Estadual do Rio.