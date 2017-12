Flamengo em paz total no interior A tranqüilidade da cidade de Itu, no interior de São Paulo, é a maior aliada do Flamengo na semana do confronto decisivo contra o Palmeiras, domingo, no Estádio Palestra Itália. E diante de tamanha calmaria, a equipe rubro-negra treinou nesta quinta-feira pela primeira vez no centro de treinamento, que, segundo os jogadores, tem excelente estrutura. "É o melhor campo onde treinei ou joguei nessa temporada. Isso é muito bom, ajuda no rendimento e motiva o grupo", declarou o meia Zinho, de 37 anos, que já atuou nos principais estádios europeus vestindo, principalmente, a camisa da seleção brasileira. O técnico Andrade reduziu as dimensões do campo para que os jogadores aprimorassem o toque de bola e o domínio. Para ele, o Flamengo tem de manter a posse da bola se quiser derrotar o Palmeiras. "O Palmeiras é um time que sabe jogar com a bola nos pés. O Flamengo precisa melhorar neste quesito, que pode ser fundamental neste jogo", disse Andrade, que elogiou o gramado do centro de treinamento, em Itu. "O campo é maravilhoso, nos deu condições de fazer um bom treino".