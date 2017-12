Flamengo embarca para o Chile Depois da derrota para o Vasco, o Flamengo viajou nesta segunda-feira para o Chile, onde na quarta decide seu futuro na Copa Libertadores da América, contra o Universidad Católica. Um empate ou uma derrota acabam com as chances de classificação da equipe carioca na competição. O técnico João Carlos afirmou que o momento é o de esquecer as dificuldades do time e que todos precisam se superar. Ele também disse não acreditar que a derrota para o Vasco influencie no desempenho da equipe contra os chilenos. "Uma competição é diferente da outra e os jogadores sabem disso", disse o treinador, que corre o risco de ser demitido caso o Flamengo não consiga a vitória contra o Universidad Católica.