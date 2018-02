Flamengo emite nota em solidariedade ao Corinthians

Solidário com o momento vivido pelo Corinthians, o Flamengo enviou nesta segunda-feira uma mensagem de apoio ao clube paulista. No texto, a equipe da Gávea diz que a ausência dos Corinthians na elite do Brasileirão será muito sentida. Veja também: Crônica do jogo: Grêmio 1 x 1 Corinthians O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Blogs: Piza, Guterman e bate-pronto Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Limão: Corinthians é um caso de amor ou ódio? Confira os números finais da Série A do Brasileiro O Flamengo, que se classificou à Copa Libertadores 2008, reconheceu na nota a importância e a grandeza da torcida corintiana e disse que "os verdadeiros amigos só aparecem nos momentos difíceis". O Corinthians foi rebaixado neste domingo depois de empatar com o Grêmio, no Olímpico, por 1 a 1. O clube foi superado pela equipe do Goiás, que em casa derrotou o Internacional por 2 a 1. Leia na íntegra a mensagem de apoio do Flamengo: "Chagas abertas, Sagrado Coração todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, no corpo meu se derrame hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal." No esporte um dia vencemos e no outro perdemos. O Corinthians será sempre um grande clube, não importando se o momento é favorável ou não. O Clube de Regatas do Flamengo gostaria de, neste momento de tristeza, expressar sua admiração e solidariedade a sua diretoria e sua imensa torcida. É na hora da dificuldade que conhecemos os amigos.