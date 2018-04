Flamengo emite nota oficial para defender contratação de Conca e esfriar polêmica

O Flamengo divulgou em seu site oficial nesta quarta-feira uma nota para falar sobre a situação do meia argentino Darío Conca, de 36 anos, devido às especulações envolvendo o nome dele nos últimos dias e que sugerem a existência de problemas entre o atleta, a comissão técnica e a diretoria do clube rubro-negro.

O jogador tem causado polêmica em algumas declarações e também nas redes sociais ao responder postagens de torcedores em tom enigmático, dando a entender que o seu afastamento do time tem alguma motivação extra e não somente a avaliação das suas condições física e técnica.

E o Flamengo resolveu divulgar uma nota oficial após o jornal Extra ter publicado uma reportagem em sua edição desta quarta-feira na qual noticiou que o chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure, desaconselhou a contratação do meia argentino após um avaliação realizada em dezembro do ano passado pelo atleta, que passou por duas cirurgias no joelho esquerdo antes de chegar à Gávea.

A reportagem do diário carioca informou que Tannure havia advertido, no final de 2016, que a segunda operação realizada por Conca em seu joelho adiaria ainda mais o prazo de volta do meio-campista aos gramados, fato que poderia motivar o clube a desistir de trazer o argentino, que anteriormente se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense. Entretanto, a publicação disse que o então vice-presidente de futebol rubro-negro, Flávio Godinho, teria "bancado" a contratação, apesar da restrição médica que colocava a mesma em xeque.

Na tentativa de evitar uma possível crise envolvendo Conca e o clube, a diretoria flamenguista elaborou um texto no qual afirma que a contratação do meia, assim como todas as demais realizadas pelo Flamengo, foi baseada em vários critérios. Entre eles, o histórico do jogador e sua qualidade técnica.

A nota lembra que Conca sofreu lesão nos ligamentos do joelho esquerdo ainda enquanto atuava no futebol chinês e que, em decorrência das duas cirurgias a que foi submetido, os riscos para sua contratação foram "apresentados, analisados e assumidos pelo departamento de futebol profissional" do time rubro-negro.

O clube destaca que "desenvolveu um projeto" para a recuperação do meio-campista, com a projeção de etapas para que o "atleta atingisse a sua plenitude". O texto reforça ainda que o jogador tem trabalhado diariamente, conforme programação determinada pela comissão técnica.

Conca não está entre os relacionados pelo técnico Jayme de Almeida - que assumiu a equipe de forma interina após a demissão de Zé Ricardo - para o jogo contra o Palestino, do Chile, nesta quarta, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana (no duelo de ida, em Santiago, no Chile, o Flamengo venceu por 5 a 2).

Contratado no início de 2017 junto ao Shangai SIPG, da China, o argentino passou por um longo período de recuperação por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele estreou pelo Flamengo somente no dia 14 de junho, na vitória sobre a Ponte Preta, na primeira partida da equipe no estádio Luso-Brasileiro, adotado pelo clube como nova casa. Também com passagem pelo Vasco no futebol brasileiro, o argentino foi campeão e destaque do Brasileirão de 2010 pelo Fluminense.