Flamengo empata com Friburguense: 1 a 1 O Flamengo atuou mal e empatou com o Friburguense, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Diante de um público de cerca de três mil torcedores, o Rubro-Negro saiu na frente do marcador aos 23 minutos do segundo tempo, mas permitiu a igualdade 13 minutos depois. No primeiro tempo, o Flamengo pouco ameaçou o adversário e somente acertou um chute ao gol, aos cinco minutos, em um chute do atacante Jean. No restante da etapa, o Rubro-Negro foi envolvido pelo Friburguense, que não se intimidou por atuar no Maracanã. Com o objetivo de melhorar o Flamengo, o técnico Abel Braga armou o time na formação tática 4-3-3, ao substituir o meia Juliano pelo atacante Flávio, no segundo tempo. A mudança pouco efeito surtiu e a equipe persistiu nos erros de marcação e não apresentou objetividade no ataque. Mas, em uma jogada individual, Felipe sofreu pênalti, aos 22 minutos. Um minuto depois, o meia cobrou e fez o gol rubro-negro. O gol serviu para motivar o Friburguense que aumentou o ritmo de jogo em busca do empate. O objetivo foi conquistado aos 36 minutos, após uma dividida na grande área. O zagueiro Henrique tentou cortar um ataque e, ao chutar a bola, ela desviou no atacante Ziquinha e o goleiro Júlio César não conseguiu fazer a defesa. O Flamengo ainda terminou a partida com dez jogadores em campo, porque o lateral-esquerdo Júlio César, que havia substituído Roger, foi expulso pelo juiz Luiz Antônio Silva dos Santos. Outros jogos - A segunda rodada do Campeonato Carioca começou nesta quarta-feira com dois jogos realizados à tarde. O América conseguiu a reabilitação (na estréia perdeu para o Friburguense) e venceu o Madureira, por 2 a 1. Já o Bangu acumulou sua segunda derrota na competição ao perder por 1 a 0 para a Portuguesa.