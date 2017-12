Flamengo empata com Grêmio e avança O empate sem gols, contra o Grêmio, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, classificou o Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil. Mesmo sem apresentar um bom desempenho e errando as finalizações, o time carioca não teve dificuldades para assegurar o resultado e prosseguir na competição, beneficiado pela vitória, por 1 a 0, na partida de ida, no estádio Olímpico. Depois dos desentendimentos do meia Felipe com a diretoria e os torcedores do Flamengo, a expectativa era grande por sua atuação. O jogador, principal articulador da equipe carioca, sofreu forte marcação. E, apesar de não ter sido o principal destaque do jogo, fez o suficiente para ser o melhor atleta do time, armando os ataques e criando oportunidades de gol para os companheiros. Felipe ainda marcou um gol, anulado corretamente pelo árbitro Heber Roberto Lopes e, aos 26 minutos, desequilibrado dentro da área, chutou de direita, mas o goleiro Tavarelli defendeu. Mesmo precisando vencer, o Grêmio preferiu explorar os contra-ataques e não chegou a importunar o goleiro Júlio César no primeiro tempo. Logo a 1 minuto da segunda etapa, o Grêmio deu a impressão de que mudaria sua postura tática. O atacante Marcelinho, que seria substituído em seguida por Cláudio Pitbull, chutou forte de direita, obrigando Júlio César a fazer uma difícil defesa. Mas os jogadores gaúchos não conseguiram superar o bloqueio defensivo do Flamengo. A boa notícia para os cerca de 20 mil torcedores flamenguistas no Maracanã foi o retorno do meia Athirson, que há um ano estava afastado dos gramados. Aos 27 minutos, ele substituiu Zinho e foi um dos trunfos do técnico Abel Braga na connquista da vaga à semifinal.