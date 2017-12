Flamengo empata com o Friburguense O Flamengo jogou mal e empatou com o Friburguense, por 2 a 2, neste domingo à tarde, em Édson Passos, na abertura do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. Com o resultado, o Fluminense é o líder do Grupo B, com três pontos (no sábado ganhou do Volta Redonda), seguido por Flamengo e Americano, um ponto, e o Volta Redonda está na última colocação. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o goleiro Júlio César falhou e o meia Gedeil inaugurou o marcador. A reação rubro-negra aconteceu a partir dos 14 minutos, quando o meia Beto fez o primeiro gol da equipe. A virada do Flamengo aconteceu aos 36 minutos, com o meia Andrezinho, que recebeu um passe de Beto e chutou rasteiro na saída do goleiro Jeferson. Apesar da desvantagem, o Friburguense não recuou e chegou ao empate, ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, com o atacante Mauro. No segundo tempo, mesmo beneficiado com a expulsão de Alexandre, aos 13 minutos, o Flamengo não conseguiu superar o bloqueio defensivo do Friburguense. Com dez jogadores em campo, a equipe de Friburgo apenas administrou o empate.