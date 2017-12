Flamengo empata com o Paraná por 1 a 1 O empate por 1 a 1 não foi bom para o Flamengo e o Paraná, em jogo disputado nesta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. A equipe paranaense deixou de alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro, somando agora 33 pontos, dois a menos que o líder Corinthians, mas ficando na sexta posição. Já o time carioca continua a uma posição da zona de rebaixamento (18.º), com 20 pontos. No fim da partida, a torcida rubro-negra voltou a pedir a demissão do técnico Celso Roth. O Flamengo foi superior ao Paraná no primeiro tempo. Teve maior posse de bola, criou mais oportunidades de gol, mas pecou na hora de finalizar, algo muito comum neste Campeonato Brasileiro. O atacante Jean, mais uma vez, fez quase tudo certo. Driblou, ajudou na marcação, mas, por duas vezes, teve chance de balançar a rede adversária e errou na conclusão, para desespero da torcida. O Paraná não jogou bem, porém teve mérito de abrir o placar no seu único ataque na etapa inicial. O volante Mário César acertou um chute da entrada da área, após erro do lateral-esquerdo Diego, que perdeu bola dominada: 1 a 0, aos 5 minutos. O Flamengo deve agradecer ao goleiro Flávio pelo gol de empate. Ele falhou grosseiramente num chute despretensioso do lateral-direito Leonardo Moura: 1 a 1, aos 36. Na etapa final, o panorama não se alterou muito. O Flamengo atacava de forma insistente, mas esbarrava em suas limitações. Já o Paraná, se contentou com o empate, mas quase saiu com a vitória. Se não fosse o goleiro Diego, o meia Renato teria feito um gol contra de cabeça, depois de cobrança de escanteio. Sorte do Flamengo, azar do Paraná.