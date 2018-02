Flamengo empata e consegue a vaga O empate por 0 a 0 foi bom para Flamengo e América, nesta quarta-feira, no estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos. Apesar da péssima atuação, o Flamengo se classificou para as semifinais da Taça Rio, pois a Cabofriense empatar com o Botafogo, por 3 a 3, no Maracanã. Já o América, com dez pontos na classificação geral do Campeonato Carioca, escapou do rebaixamento. Nas semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda se enfrentarão na segunda-feira, por causa do jogo de domingo entre Brasil e Peru, em Goiânia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. E, em razão de um acordo firmado entre os clubes e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Vasco e Fluminense irão disputar a outra semifinal já no sábado, por se tratar de um clássico. O primeiro tempo do jogo em Édson Passos teve um número excessivo de faltas, além de vários passes e lançamentos errados. Faltou criatividade. Mesmo porque, as duas equipes estavam nervosas em campo. O América não podia perder sob o risco de ser rebaixado. E o Flamengo não queria depender do resultado do jogo entre Botafogo e Cabofriense. Diante da pressão por vitória, o zagueiro Fabiano, do Flamengo, e o volante Jorge Luiz, do América, confundiram vontade com deslealdade e foram merecidamente expulsos. Além deles, o técnico Dé, do América, reclamou com veemência do árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos e foi excluído do jogo. O América desperdiçou a melhor oportunidade de gol na primeira etapa. Depois de uma cobrança de falta, o goleiro Diego não conseguiu segurar a bola, mas o atacante Edvaldo, mesmo livre de marcação, se atrapalhou e não conseguiu chutá-la. Na etapa final, o Flamengo se manteve inoperante no ataque. E o América, ciente de que apenas um ponto o livrava do rebaixamento, se preocupou em se defender.