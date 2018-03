Flamengo empata e garante vaga na final Mesmo com o empate sem gols, contra o Sport Recife, o Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã. O Rubro-Negro obteve a vantagem da igualdade do marcador ao vencer a primeira partida, por 1 a 0, na semana passada, em Recife. Com o resultado, Flamengo e Cruzeiro começam a decidir a competição no dia 11 de junho, no Maracanã. O segundo confronto acontecerá no Mineirão, dia 18. A partida teve vários momentos de emoção e o placar não refletiu as inúmeras oportunidades de gols criadas por ambas equipes. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o meia Felipe, do Flamengo, chutou forte e obrigou o goleiro Maisena fazer uma difícil defesa. Em seguida, foi a vez do atacante pernambucano Adriano Chuva chutar, pela esquerda, e Júlio César defendeu. Bem posicionado em campo, o Flamengo levou uma ligeira vantagem sobre o Sport-RE, que desde o princípio procurou atacar o adversário. A dupla de atacantes rubro-negra, Edílson e Jean, também desperdiçou algumas oportunidades de inaugurar o marcador. Mas, o melhor lance da primeira etapa foi uma bicicleta do atacante Valdir Papel, do Sport-RE, que passou rente a trave do gol de Júlio César e foi para fora. No segundo tempo, o panorama da partida se modificou. Enquanto o Sport-RE procurou atacar, o Rubro-Negro passou a explorar perigosamente os contra-ataques. O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista ainda substituiu o meia Fábio Baiano pelo atacante Fernando Baiano, mas a mudança pouco melhorou o time. Aos 39 minutos, o atacante Nildo desperdiçou a última oportunidade de o Sport-RE continuar na competição ao ter seu chute defendido por Júlio César. Já o Flamengo deixou de marcar em dois chutes do meia Igor, que substituiu Jean, e um de Felipe. HOMENAGEM - Antes do início da partida, Oscar, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, foi homenageado pelo Flamengo. Nos últimos quatro anos, o atleta atuou pelo Rubro- Negro e, na segunda-feira, anunciou sua aposentadoria, aos 45 anos, depois de 32 anos dedicados ao esporte. Oscar recebeu a sua camisa de número 14, emoldurada, que foi eternizada pelo Flamengo. ?Estou recebendo a maior homenagem de toda a minha vida?, disse o atleta. O Rubro- Negro também respeitou um minuto de silêncio pela morte do ator Carlos Eduardo Dolabella, um dos torcedores ilustres do clube. Flamengo - Júlio César; Luciano Baiano, Váldson, Fabiano Eller e Cássio; Fabinho, Jônatas (André Gomes), Fábio Baiano (Fernando Baiano) e Felipe; Jean (Igor) e Edílson. Técnico ? Nelsinho Baptista. Sport - Maizena; Carlinhos (Barão), Sílvio Criciúma, Marcão e Juninho Goiano (Claison Rato); Fernando César (Ricardinho), Ataliba, Cléber e Nildo; Valdir Papel e Adriano Chuva. Técnico ? Hélio dos Anjos. Juiz - Sálvio Fagundes Filho (SP). Cartão amarelo ? Fabiano Eller, Ataliba, Fabinho, Carlinhos e Felipe. Renda - R$ 401.546,00. Público - 42.200 torcedores. Local - Maracanã, Rio de Janeiro.