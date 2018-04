Flamengo empresta Liedson ao Porto por seis meses

Fora dos planos do Flamengo para a temporada, o atacante Liedson confirmou nesta quinta-feira o acerto com o Porto. Emprestado pelo clube carioca, com quem ainda tem contrato até dezembro, o jogador de 35 anos ficará em Portugal por seis meses, até o final da temporada europeia.

Liedson já foi apresentado nesta quinta-feira mesmo. "Era um desejo de alguns anos, mas se concretizou apenas agora. Estou feliz por o Porto ter acreditado em mim e me dar esta oportunidade. Espero retribuir da melhor maneira esta confiança", afirmou o atacante.

Naturalizado português, Liedson tem uma trajetória de sucesso no futebol de Portugal. Ele foi ídolo do Sporting Lisboa de 2003 a 2011 e chegou também a defender a seleção do país. Por isso, disse que acredita que "a adaptação será tranquila" agora que está no Porto.

Com passagens de sucesso pelo Corinthians e pelo próprio Flamengo, Liedson tinha voltado ao clube carioca em agosto do ano passado. Mas não conseguiu repetir a boa performance do passado. Além disso, seu alto salário fez com que a diretoria flamenguista optasse por sua saída.