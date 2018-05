Flamengo encara Macaé em busca da primeira vitória no Carioca O Flamengo enfrenta o Macaé nesta quarta-feira, às 21h45, no Moacyrzão, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O rubro-negro busca a primeira vitória na competição após uma estreia apática contra o Boavista, no último sábado, quando empatou por 1 a 1 e frustrou a torcida. Com um ponto, a equipe da Gávea ocupa a 4ª posição do Grupo B da tabela. O Macaé está na sexta colocação do Grupo A e ainda não pontuou no Carioca.