Flamengo encara o campeão Americano O Flamengo tenta nesta quarta-feira a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Estadual, enfrentando o Americano, às 20h30, no Estádio Godofredo Cruz. O time de Campos é o atual campeão da Taça Guanabara e lidera a competição na soma total de pontos. O técnico Lula Pereira não tem problemas para escalar a equipe e vai manter a equipe que derrotou o Fluminense, por 2 a 1, na última rodada. O meia Fabiano Cabral, autor do gol da vitória no clássico, continua na reserva. Já o goleiro Júlio César e o zagueiro Juan, que não foram convocados para a Copa do Mundo, tentarão superar o abatimento e ajudar o Flamengo a conseguir mais uma vitória. "Tinha a Copa e o título estadual como prioridades. Agora só restou uma opção e vou atrás dela com todo o empenho", afirmou Júlio César. "É muito triste não participar da Copa, mas a vida continua", disse Juan.